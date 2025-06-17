Ціна Polymtrade (PM)
Поточна ціна Polymtrade (PM) сьогодні становить 0,0003844 USD з ринковою капіталізацією $ 393,64K USD. Ціна PM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polymtrade:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Polymtrade протягом дня — +57,40%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polymtrade до USD становила $ +0,00014018.
За останні 30 днів зміна ціни Polymtrade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polymtrade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polymtrade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00014018
|+57,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polymtrade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,97%
+57,40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere.
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