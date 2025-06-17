Сьогоднішня ціна Polymtrade (PM)

Поточна ціна Polymtrade (PM) сьогодні становить 0,0003844 USD з ринковою капіталізацією $ 393,64K USD. Ціна PM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polymtrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Polymtrade протягом дня — +57,40%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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