Ціна PinkSale (PINKSALE)
Поточна ціна PinkSale (PINKSALE) сьогодні становить 267.14 USD з ринковою капіталізацією $ 26.71M USD. Ціна PINKSALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PinkSale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.69 USD
- зміна ціни PinkSale протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PinkSale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PinkSale до USD становила $ +12.3642810460.
За останні 60 днів зміна ціни PinkSale до USD становила $ +21.8143318320.
За останні 90 днів зміна ціни PinkSale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +12.3642810460
|+4.63%
|60 днів
|$ +21.8143318320
|+8.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PinkSale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.
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