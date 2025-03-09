Ціна Pineapple (PAPPLE)
Поточна ціна Pineapple (PAPPLE) сьогодні становить 0.0044094 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна PAPPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pineapple:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.41K USD
- зміна ціни Pineapple протягом дня — -28.06%
- циркуляційна пропозиція – 594.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pineapple до USD становила $ -0.001720071926314805.
За останні 30 днів зміна ціни Pineapple до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pineapple до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pineapple до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001720071926314805
|-28.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pineapple: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-28.06%
+49.87%
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