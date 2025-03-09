Сьогоднішня ціна Pineapple (PAPPLE)

Поточна ціна Pineapple (PAPPLE) сьогодні становить 0.0044094 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна PAPPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pineapple:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.41K USD

- зміна ціни Pineapple протягом дня — -28.06%

- циркуляційна пропозиція – 594.78M USD

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