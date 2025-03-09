Сьогоднішня ціна Pharaohs (PHRZ)

Поточна ціна Pharaohs (PHRZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.09M USD. Ціна PHRZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pharaohs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.99K USD

- зміна ціни Pharaohs протягом дня — -4.72%

- циркуляційна пропозиція – 3.51B USD

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