Інформація щодо ціни Peengu (PEENGU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004354 $ 0,00004354 $ 0,00004354 Мін. за 24 год $ 0,00004548 $ 0,00004548 $ 0,00004548 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004354$ 0,00004354 $ 0,00004354 Макс. за 24 год $ 0,00004548$ 0,00004548 $ 0,00004548 Рекордний максимум $ 0,00014284$ 0,00014284 $ 0,00014284 Найнижча ціна $ 0,00003484$ 0,00003484 $ 0,00003484 Зміна ціни (за 1 год) +0,18% Зміна ціни (1 дн.) +3,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,82%

Актуальна ціна Peengu (PEENGU) становить $0,00004544. За останні 24 години PEENGU торгувався між мінімумом у $ 0,00004354 і максимумом у $ 0,00004548, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEENGU становить $ 0,00014284, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003484.

Що стосується короткострокових результатів, то PEENGU змінився на +0,18% за останню годину, +3,21% за 24 години та на -19,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Peengu (PEENGU)

Ринкова капіталізація $ 44,83K$ 44,83K $ 44,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,83K$ 44,83K $ 44,83K Циркуляційне постачання 985,87M 985,87M 985,87M Загальна пропозиція 985 868 910,9955742 985 868 910,9955742 985 868 910,9955742

Поточна ринкова капіталізація Peengu — $ 44,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEENGU — 985,87M, зі загальною пропозицією 985868910.9955742. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,83K.