Скільки коштує PAWS зараз?

PAWS зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -5.21% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься PAWS сьогодні?

PAWS продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі SocialFi,Solana Ecosystem,Telegram Apps.

Наскільки популярний PAWS сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають PAWS.

Що відрізняє PAWS від інших криптоактивів?

Як частина категорії SocialFi,Solana Ecosystem,Telegram Apps та створений на мережі --, PAWS пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки PAWS існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 53050357329.7587 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна PAWS за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.