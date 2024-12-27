Сьогоднішня ціна Parallel (PAR)

Поточна ціна Parallel (PAR) сьогодні становить 1.023 USD з ринковою капіталізацією $ 2.29M USD. Ціна PAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parallel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.49K USD

- зміна ціни Parallel протягом дня — +0.39%

- циркуляційна пропозиція – 2.24M USD

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