Ціна OSK (OSK)
Поточна ціна OSK (OSK) сьогодні становить 5.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OSK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.13 USD
- зміна ціни OSK протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OSK до USD становила $ -0.413999430066209.
За останні 30 днів зміна ціни OSK до USD становила $ -1.2294986400.
За останні 60 днів зміна ціни OSK до USD становила $ +3.0474242060.
За останні 90 днів зміна ціни OSK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.413999430066209
|-6.85%
|30 днів
|$ -1.2294986400
|-21.87%
|60 днів
|$ +3.0474242060
|+54.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OSK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-6.85%
-1.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OSK is a DeFi project on the TRON public chain, aiming to create a decentralized film and television financial ecosystem.
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