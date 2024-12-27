Сьогоднішня ціна Orbs (ORBS)

Поточна ціна Orbs (ORBS) сьогодні становить 0.02795515 USD з ринковою капіталізацією $ 125.98M USD. Ціна ORBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orbs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.24M USD

- зміна ціни Orbs протягом дня — +2.82%

- циркуляційна пропозиція – 4.51B USD

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