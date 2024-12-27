Ціна Orbs (ORBS)
Поточна ціна Orbs (ORBS) сьогодні становить 0.02795515 USD з ринковою капіталізацією $ 125.98M USD. Ціна ORBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.24M USD
- зміна ціни Orbs протягом дня — +2.82%
- циркуляційна пропозиція – 4.51B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbs до USD становила $ +0.00076664.
За останні 30 днів зміна ціни Orbs до USD становила $ -0.0056623827.
За останні 60 днів зміна ціни Orbs до USD становила $ +0.0027127929.
За останні 90 днів зміна ціни Orbs до USD становила $ +0.00091036113271377.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00076664
|+2.82%
|30 днів
|$ -0.0056623827
|-20.25%
|60 днів
|$ +0.0027127929
|+9.70%
|90 днів
|$ +0.00091036113271377
|+3.37%
Останній аналіз цін Orbs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+2.82%
+14.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.
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