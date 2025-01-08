Сьогоднішня ціна Orange (ORA)

Поточна ціна Orange (ORA) сьогодні становить 0.268257 USD з ринковою капіталізацією $ 28.98K USD. Ціна ORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.94K USD

- зміна ціни Orange протягом дня — -8.70%

- циркуляційна пропозиція – 108.04K USD

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