Сьогоднішня ціна Operating System (OPSYS)

Поточна ціна Operating System (OPSYS) сьогодні становить 0.00000327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPSYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Operating System:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.47K USD

- зміна ціни Operating System протягом дня — +38.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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