Ціна Operating System (OPSYS)
Поточна ціна Operating System (OPSYS) сьогодні становить 0.00000327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPSYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Operating System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.47K USD
- зміна ціни Operating System протягом дня — +38.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Operating System до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Operating System до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Operating System до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Operating System до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+38.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Operating System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.35%
+38.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.
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€0.0000031065
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$0.00000327
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RM0.0000142899
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