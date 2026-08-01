Сьогоднішня ціна OpenOcean

Поточна ціна OpenOcean (OOE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOE до USD становить $ 0 за OOE.

OpenOcean наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177 984, з циркуляційною пропозицією у 574,53M OOE. Протягом останніх 24 годин OOE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,034, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OOE змінився на -- за останню годину та на -5,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,33.

Ринкова інформація щодо OpenOcean (OOE)

Ринкова капіталізація $ 177,98K$ 177,98K $ 177,98K Обсяг (за 24 год) $ 43,33$ 43,33 $ 43,33 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 309,79K$ 309,79K $ 309,79K Циркуляційне постачання 574,53M 574,53M 574,53M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OpenOcean — $ 177,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,33. Циркуляційна пропозиція OOE — 574,53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,79K.