Ціна Oddz (ODDZ)
Поточна ціна Oddz (ODDZ) сьогодні становить 0.00685691 USD з ринковою капіталізацією $ 613.17K USD. Ціна ODDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oddz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.54K USD
- зміна ціни Oddz протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 89.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oddz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oddz до USD становила $ -0.0011703668.
За останні 60 днів зміна ціни Oddz до USD становила $ +0.0029501107.
За останні 90 днів зміна ціни Oddz до USD становила $ -0.0002985335675536595.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ -0.0011703668
|-17.06%
|60 днів
|$ +0.0029501107
|+43.02%
|90 днів
|$ -0.0002985335675536595
|-4.17%
Останній аналіз цін Oddz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
-0.35%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.
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