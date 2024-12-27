Сьогоднішня ціна Oddz (ODDZ)

Поточна ціна Oddz (ODDZ) сьогодні становить 0.00685691 USD з ринковою капіталізацією $ 613.17K USD. Ціна ODDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oddz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.54K USD

- зміна ціни Oddz протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 89.41M USD

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