Сьогоднішня ціна OddsNotify (ODDS)

Поточна ціна OddsNotify (ODDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 477.26K USD. Ціна ODDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OddsNotify:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46K USD

- зміна ціни OddsNotify протягом дня — -31.05%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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