Ціна OddsNotify (ODDS)
Поточна ціна OddsNotify (ODDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 477.26K USD. Ціна ODDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OddsNotify:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46K USD
- зміна ціни OddsNotify протягом дня — -31.05%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OddsNotify до USD становила $ -0.000429569252828937.
За останні 30 днів зміна ціни OddsNotify до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OddsNotify до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OddsNotify до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000429569252828937
|-31.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OddsNotify: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-31.05%
-26.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options.
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