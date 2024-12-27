Сьогоднішня ціна Obyte (GBYTE)

Поточна ціна Obyte (GBYTE) сьогодні становить 7.17 USD з ринковою капіталізацією $ 6.26M USD. Ціна GBYTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Obyte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни Obyte протягом дня — +5.00%

- циркуляційна пропозиція – 873.25K USD

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