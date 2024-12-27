Ціна Obyte (GBYTE)
Поточна ціна Obyte (GBYTE) сьогодні становить 7.17 USD з ринковою капіталізацією $ 6.26M USD. Ціна GBYTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Obyte:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни Obyte протягом дня — +5.00%
- циркуляційна пропозиція – 873.25K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Obyte до USD становила $ +0.341648.
За останні 30 днів зміна ціни Obyte до USD становила $ +0.3650039070.
За останні 60 днів зміна ціни Obyte до USD становила $ +0.6222584880.
За останні 90 днів зміна ціни Obyte до USD становила $ +0.116367288398431.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.341648
|+5.00%
|30 днів
|$ +0.3650039070
|+5.09%
|60 днів
|$ +0.6222584880
|+8.68%
|90 днів
|$ +0.116367288398431
|+1.65%
Останній аналіз цін Obyte: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.19%
+5.00%
+5.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
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