Сьогоднішня ціна Obsidium (OBS)

Поточна ціна Obsidium (OBS) сьогодні становить 0.00252979 USD з ринковою капіталізацією $ 16.01K USD. Ціна OBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Obsidium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39K USD

- зміна ціни Obsidium протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 6.33M USD

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