Інформація щодо ціни Nya (NYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +1,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,28%

Актуальна ціна Nya (NYA) становить --. За останні 24 години NYA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NYA змінився на +0,12% за останню годину, +1,61% за 24 години та на -0,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nya (NYA)

Ринкова капіталізація $ 4,50M$ 4,50M $ 4,50M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Циркуляційне постачання 36,77T 36,77T 36,77T Загальна пропозиція 36 830 899 415 101,91 36 830 899 415 101,91 36 830 899 415 101,91

Поточна ринкова капіталізація Nya — $ 4,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYA — 36,77T, зі загальною пропозицією 36830899415101.91. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,51M.