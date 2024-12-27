Сьогоднішня ціна NutCoin (NUT)

Поточна ціна NutCoin (NUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.63M USD. Ціна NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NutCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.52K USD

- зміна ціни NutCoin протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 21.00T USD

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