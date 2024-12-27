Ціна NutCoin (NUT)
Поточна ціна NutCoin (NUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.63M USD. Ціна NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NutCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.52K USD
- зміна ціни NutCoin протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 21.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NutCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NutCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NutCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NutCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-74.55%
|60 днів
|$ 0
|+617.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NutCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-0.15%
-6.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".
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