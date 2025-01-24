Сьогоднішня ціна Nitro (NITRO)

Поточна ціна Nitro (NITRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 904.68K USD. Ціна NITRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nitro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.69K USD

- зміна ціни Nitro протягом дня — -18.28%

- циркуляційна пропозиція – 386.00B USD

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