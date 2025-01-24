Ціна Nitro (NITRO)
Поточна ціна Nitro (NITRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 904.68K USD. Ціна NITRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nitro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.69K USD
- зміна ціни Nitro протягом дня — -18.28%
- циркуляційна пропозиція – 386.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nitro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nitro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nitro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nitro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nitro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.96%
-18.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.
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