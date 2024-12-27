Ціна NFTLaunch (NFTL)
Поточна ціна NFTLaunch (NFTL) сьогодні становить 0.00199297 USD з ринковою капіталізацією $ 269.05K USD. Ціна NFTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTLaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.53 USD
- зміна ціни NFTLaunch протягом дня — +4.59%
- циркуляційна пропозиція – 135.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTLaunch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTLaunch до USD становила $ -0.0002249098.
За останні 60 днів зміна ціни NFTLaunch до USD становила $ +0.0001214065.
За останні 90 днів зміна ціни NFTLaunch до USD становила $ -0.000292381302143814.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.59%
|30 днів
|$ -0.0002249098
|-11.28%
|60 днів
|$ +0.0001214065
|+6.09%
|90 днів
|$ -0.000292381302143814
|-12.79%
Останній аналіз цін NFTLaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.59%
+6.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 NFTL до AUD
A$0.003188752
|1 NFTL до GBP
￡0.0015744463
|1 NFTL до EUR
€0.0018933215
|1 NFTL до USD
$0.00199297
|1 NFTL до MYR
RM0.0089085759
|1 NFTL до TRY
₺0.0701724737
|1 NFTL до JPY
¥0.3143910175
|1 NFTL до RUB
₽0.2075478958
|1 NFTL до INR
₹0.1703790053
|1 NFTL до IDR
Rp32.1446729191
|1 NFTL до PHP
₱0.1160107837
|1 NFTL до EGP
￡E.0.1013823839
|1 NFTL до BRL
R$0.0123364843
|1 NFTL до CAD
C$0.0028499471
|1 NFTL до BDT
৳0.2382197041
|1 NFTL до NGN
₦3.0850777006
|1 NFTL до UAH
₴0.0836250212
|1 NFTL до VES
Bs0.10164147
|1 NFTL до PKR
Rs0.5548229183
|1 NFTL до KZT
₸1.0434393732
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Fr0.001793673
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HK$0.0154654472
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