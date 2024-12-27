Сьогоднішня ціна NFTLaunch (NFTL)

Поточна ціна NFTLaunch (NFTL) сьогодні становить 0.00199297 USD з ринковою капіталізацією $ 269.05K USD. Ціна NFTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTLaunch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.53 USD

- зміна ціни NFTLaunch протягом дня — +4.59%

- циркуляційна пропозиція – 135.00M USD

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