Сьогоднішня ціна Murad (MURAD)

Поточна ціна Murad (MURAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 324.27K USD. Ціна MURAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Murad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Murad протягом дня — +3.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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