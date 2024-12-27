Сьогоднішня ціна Mugi (MUGI)

Поточна ціна Mugi (MUGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.00K USD. Ціна MUGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mugi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD

- зміна ціни Mugi протягом дня — +3.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін MUGI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUGI.