Ціна Mugi (MUGI)
Поточна ціна Mugi (MUGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.00K USD. Ціна MUGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mugi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD
- зміна ціни Mugi протягом дня — +3.22%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mugi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mugi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mugi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mugi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.22%
|30 днів
|$ 0
|-54.13%
|60 днів
|$ 0
|-20.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mugi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+3.22%
-0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html
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