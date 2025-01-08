Ціна Morpho eUSD (MEUSD)
Поточна ціна Morpho eUSD (MEUSD) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 4.23M USD. Ціна MEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morpho eUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Morpho eUSD протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 4.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morpho eUSD до USD становила $ -0.000313518877104.
За останні 30 днів зміна ціни Morpho eUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morpho eUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morpho eUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000313518877104
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morpho eUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-0.03%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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