Інформація щодо ціни Moonsama (SAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00321933 $ 0,00321933 $ 0,00321933 Мін. за 24 год $ 0,00379919 $ 0,00379919 $ 0,00379919 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00321933$ 0,00321933 $ 0,00321933 Макс. за 24 год $ 0,00379919$ 0,00379919 $ 0,00379919 Рекордний максимум $ 0,072871$ 0,072871 $ 0,072871 Найнижча ціна $ 0,00182697$ 0,00182697 $ 0,00182697 Зміна ціни (за 1 год) +13,41% Зміна ціни (1 дн.) +18,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,73%

Актуальна ціна Moonsama (SAMA) становить $0,00380849. За останні 24 години SAMA торгувався між мінімумом у $ 0,00321933 і максимумом у $ 0,00379919, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAMA становить $ 0,072871, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00182697.

Що стосується короткострокових результатів, то SAMA змінився на +13,41% за останню годину, +18,30% за 24 години та на -13,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moonsama (SAMA)

Ринкова капіталізація $ 2,84M$ 2,84M $ 2,84M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,81M$ 3,81M $ 3,81M Циркуляційне постачання 745,50M 745,50M 745,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moonsama — $ 2,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAMA — 745,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,81M.