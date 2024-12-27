Сьогоднішня ціна Monkey (MONKEY)

Поточна ціна Monkey (MONKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 649.90K USD. Ціна MONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.79K USD

- зміна ціни Monkey протягом дня — +11.26%

- циркуляційна пропозиція – 367.26T USD

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