Сьогоднішня ціна Mongy (MONGY)

Поточна ціна Mongy (MONGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.49K USD. Ціна MONGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mongy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.56K USD

- зміна ціни Mongy протягом дня — -11.98%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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