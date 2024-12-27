Сьогоднішня ціна Mona (MONA)

Поточна ціна Mona (MONA) сьогодні становить 0.0108402 USD з ринковою капіталізацією $ 98.64K USD. Ціна MONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mona:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD

- зміна ціни Mona протягом дня — -14.65%

- циркуляційна пропозиція – 8.57M USD

Отримуйте оновлення цін MONA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONA.