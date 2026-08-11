Сьогоднішня ціна Moltworks

Поточна ціна Moltworks (MOLTWORKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTWORKS до USD становить $ 0 за MOLTWORKS.

Moltworks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,455.52, з циркуляційною пропозицією у 100.00B MOLTWORKS. Протягом останніх 24 годин MOLTWORKS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTWORKS змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Moltworks (MOLTWORKS)

Ринкова капіталізація $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Moltworks — $ 19.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTWORKS — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.46K.