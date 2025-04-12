Сьогоднішня ціна MOE (MOE)

Поточна ціна MOE (MOE) сьогодні становить 0.02615183 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна MOE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MOE протягом дня — +1.43%

- циркуляційна пропозиція – 120.81M USD

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