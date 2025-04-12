Ціна MOE (MOE)
Поточна ціна MOE (MOE) сьогодні становить 0.02615183 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна MOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOE протягом дня — +1.43%
- циркуляційна пропозиція – 120.81M USD
Отримуйте оновлення цін MOE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOE до USD становила $ +0.00036905.
За останні 30 днів зміна ціни MOE до USD становила $ -0.0063427340.
За останні 60 днів зміна ціни MOE до USD становила $ -0.0161774043.
За останні 90 днів зміна ціни MOE до USD становила $ -0.07841804829977953.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036905
|+1.43%
|30 днів
|$ -0.0063427340
|-24.25%
|60 днів
|$ -0.0161774043
|-61.85%
|90 днів
|$ -0.07841804829977953
|-74.99%
Останній аналіз цін MOE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.36%
+1.43%
-14.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOE до VND
₫670.55907303
|1 MOE до AUD
A$0.0415814097
|1 MOE до GBP
￡0.0198753908
|1 MOE до EUR
€0.0230136104
|1 MOE до USD
$0.02615183
|1 MOE до MYR
RM0.1155910886
|1 MOE до TRY
₺0.9953386498
|1 MOE до JPY
¥3.7535721599
|1 MOE до RUB
₽2.1763552926
|1 MOE до INR
₹2.2511495264
|1 MOE до IDR
Rp435.8636589878
|1 MOE до KRW
₩37.1473669235
|1 MOE до PHP
₱1.4953616394
|1 MOE до EGP
￡E.1.341588879
|1 MOE до BRL
R$0.1532497238
|1 MOE до CAD
C$0.0360895254
|1 MOE до BDT
৳3.1782318999
|1 MOE до NGN
₦41.7759793152
|1 MOE до UAH
₴1.082685762
|1 MOE до VES
Bs1.85677993
|1 MOE до PKR
Rs7.3334961686
|1 MOE до KZT
₸13.5150042257
|1 MOE до THB
฿0.8753017501
|1 MOE до TWD
NT$0.8465347371
|1 MOE до AED
د.إ0.0959772161
|1 MOE до CHF
Fr0.0211829823
|1 MOE до HKD
HK$0.2026766825
|1 MOE до MAD
.د.م0.243212019
|1 MOE до MXN
$0.5316667039