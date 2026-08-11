Сьогоднішня ціна Mneme

Поточна ціна Mneme (MNEME) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MNEME до USD становить $ 0 за MNEME.

Mneme наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 868, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MNEME. Протягом останніх 24 годин MNEME торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MNEME змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mneme (MNEME)

Ринкова капіталізація $ 75,87K$ 75,87K $ 75,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,87K$ 75,87K $ 75,87K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Mneme — $ 75,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MNEME — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,87K.