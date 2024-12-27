Сьогоднішня ціна MIST (霞)

Поточна ціна MIST (霞) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.40K USD. Ціна 霞 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MIST:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.00K USD

- зміна ціни MIST протягом дня — -13.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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