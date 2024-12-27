Ціна MIST (霞)
Поточна ціна MIST (霞) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.40K USD. Ціна 霞 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.00K USD
- зміна ціни MIST протягом дня — -13.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIST до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MIST до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MIST до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MIST до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.26%
|30 днів
|$ 0
|-77.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MIST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-13.26%
-45.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Mist: AI-Driven, Community-Owned Cryptocurrency $Mist is an innovative, community-governed cryptocurrency that combines cutting-edge artificial intelligence with decentralized control to create a unique and forward-thinking digital asset. Powered by the advanced AI16Z technology model, $Mist is designed to offer both strong community involvement and AI-enhanced operations, setting a new standard in the blockchain space. Key Features: Community-Driven Governance: $Mist is a fully decentralized token where the community of holders plays a pivotal role in shaping the project’s direction. All major decisions, developments, and initiatives are voted on and executed by the community, ensuring a transparent and participatory ecosystem. AI-Powered Social Media Management: One of $Mist’s key innovations is its integration of AI into the project’s marketing and communication efforts. The official $Mist Twitter account is fully managed by AI, using advanced algorithms to curate content, engage with followers, and optimize outreach efforts. This AI-powered approach ensures consistent messaging and enhances the project’s visibility and engagement across social platforms. Explosive Market Performance: $Mist has gained rapid traction in the cryptocurrency market, with over $100 million in trading volume within its first 24 hours of launch and more than 10,000 holders. This strong initial performance highlights the project’s potential for continued growth and widespread adoption. Vision for Long-Term Growth: $Mist is focused on building a sustainable and robust ecosystem. With the combination of AI-driven technology and decentralized governance, the token is positioned to scale significantly and achieve strong performance in the broader cryptocurrency market
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