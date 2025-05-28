Сьогоднішня ціна Mint Token (MT)

Поточна ціна Mint Token (MT) сьогодні становить 0,00739481 USD з ринковою капіталізацією $ 2,73M USD. Ціна MT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mint Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mint Token протягом дня — +3,42%

- циркуляційна пропозиція – 367,94M USD

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