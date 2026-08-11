Сьогоднішня ціна MineBean

Поточна ціна MineBean (BEAN) сьогодні становить $ 1,13, зі зміною 11,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEAN до USD становить $ 1,13 за BEAN.

MineBean наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 90 696, з циркуляційною пропозицією у 80,40K BEAN. Протягом останніх 24 годин BEAN торгувався між $ 1,041 (мінімум) та $ 1,4 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 295,78, тоді як історичний мінімум — $ 1,041.

У короткостроковій динаміці BEAN змінився на -0,85% за останню годину та на -32,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,91K.

Ринкова інформація щодо MineBean (BEAN)

Ринкова капіталізація $ 90,70K$ 90,70K $ 90,70K Обсяг (за 24 год) $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128,02K$ 128,02K $ 128,02K Циркуляційне постачання 80,40K 80,40K 80,40K Загальна пропозиція 113 395,8786282672 113 395,8786282672 113 395,8786282672

Поточна ринкова капіталізація MineBean — $ 90,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,91K. Циркуляційна пропозиція BEAN — 80,40K, зі загальною пропозицією 113395.8786282672. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128,02K.