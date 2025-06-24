Ціна MContent (MCONTENT)
Поточна ціна MContent (MCONTENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 652,30K USD. Ціна MCONTENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MContent:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MContent протягом дня — -14,46%
- циркуляційна пропозиція – 3 683,22T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MContent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MContent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MContent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MContent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14,46%
|30 днів
|$ 0
|-38,94%
|60 днів
|$ 0
|-57,79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MContent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
-14,46%
-21,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MContent is introducing the world’s first digital content market place that aims to build a collaborative content ecosystem with the core purpose of seed funding, incubating and curating film makers and content producers around the World. This platform will create direct financing and investments for deserving content creators, film professionals and media artists who have the talent but not the resources giving them access to global investors as well as a global audience.
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