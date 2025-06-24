Сьогоднішня ціна MContent (MCONTENT)

Поточна ціна MContent (MCONTENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 652,30K USD. Ціна MCONTENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MContent:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MContent протягом дня — -14,46%

- циркуляційна пропозиція – 3 683,22T USD

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