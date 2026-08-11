Сьогоднішня ціна Masa

Поточна ціна Masa (MASA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MASA до USD становить $ 0 за MASA.

Masa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 285,439, з циркуляційною пропозицією у 558.80M MASA. Протягом останніх 24 годин MASA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.803173, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MASA змінився на -- за останню годину та на -1.70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 180.92.

Ринкова інформація щодо Masa (MASA)

Ринкова капіталізація $ 285.44K$ 285.44K $ 285.44K Обсяг (за 24 год) $ 180.92$ 180.92 $ 180.92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 284.34K$ 284.34K $ 284.34K Циркуляційне постачання 558.80M 558.80M 558.80M Загальна пропозиція 1,466,872,851.712155 1,466,872,851.712155 1,466,872,851.712155

Поточна ринкова капіталізація Masa — $ 285.44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 180.92. Циркуляційна пропозиція MASA — 558.80M, зі загальною пропозицією 1466872851.712155. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 284.34K.