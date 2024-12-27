Ціна Marv (MARV)
Поточна ціна Marv (MARV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 418.05K USD. Ціна MARV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marv:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.82K USD
- зміна ціни Marv протягом дня — +5.68%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marv до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marv до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marv до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marv до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.68%
|30 днів
|$ 0
|-47.10%
|60 днів
|$ 0
|-35.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marv: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
+5.68%
+4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.
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