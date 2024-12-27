Сьогоднішня ціна Marv (MARV)

Поточна ціна Marv (MARV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 418.05K USD. Ціна MARV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marv:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.82K USD

- зміна ціни Marv протягом дня — +5.68%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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