Ціна Mainframe (SN25)
Поточна ціна Mainframe (SN25) сьогодні становить 4,05 USD з ринковою капіталізацією $ 5,16M USD. Ціна SN25 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mainframe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mainframe протягом дня — +1,01%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mainframe до USD становила $ +0,04056548.
За останні 30 днів зміна ціни Mainframe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mainframe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mainframe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,04056548
|+1,01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mainframe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+1,01%
-17,58%
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