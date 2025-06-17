Сьогоднішня ціна Mainframe (SN25)

Поточна ціна Mainframe (SN25) сьогодні становить 4,05 USD з ринковою капіталізацією $ 5,16M USD. Ціна SN25 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mainframe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mainframe протягом дня — +1,01%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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