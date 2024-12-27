Ціна Lucha (LUCHA)
Поточна ціна Lucha (LUCHA) сьогодні становить 0.02827547 USD з ринковою капіталізацією $ 349.83K USD. Ціна LUCHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lucha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.13 USD
- зміна ціни Lucha протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 12.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lucha до USD становила $ +0.0003029.
За останні 30 днів зміна ціни Lucha до USD становила $ +0.0000975588.
За останні 60 днів зміна ціни Lucha до USD становила $ +0.0057729942.
За останні 90 днів зміна ціни Lucha до USD становила $ +0.00419685368380174.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003029
|+1.08%
|30 днів
|$ +0.0000975588
|+0.35%
|60 днів
|$ +0.0057729942
|+20.42%
|90 днів
|$ +0.00419685368380174
|+17.43%
Останній аналіз цін Lucha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+1.08%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.
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