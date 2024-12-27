Сьогоднішня ціна Lucha (LUCHA)

Поточна ціна Lucha (LUCHA) сьогодні становить 0.02827547 USD з ринковою капіталізацією $ 349.83K USD. Ціна LUCHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lucha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.13 USD

- зміна ціни Lucha протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 12.37M USD

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