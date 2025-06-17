Сьогоднішня ціна LOWCAP (LOWCAP)

Поточна ціна LOWCAP (LOWCAP) сьогодні становить 0,00093336 USD з ринковою капіталізацією $ 957,71K USD. Ціна LOWCAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOWCAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LOWCAP протягом дня — -9,35%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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