Ціна Lossless (LSS)
Поточна ціна Lossless (LSS) сьогодні становить 0.066062 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна LSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lossless:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.50K USD
- зміна ціни Lossless протягом дня — +3.26%
- циркуляційна пропозиція – 68.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lossless до USD становила $ +0.0020851.
За останні 30 днів зміна ціни Lossless до USD становила $ -0.0035245860.
За останні 60 днів зміна ціни Lossless до USD становила $ +0.0132919782.
За останні 90 днів зміна ціни Lossless до USD становила $ -0.00810078874873573.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0020851
|+3.26%
|30 днів
|$ -0.0035245860
|-5.33%
|60 днів
|$ +0.0132919782
|+20.12%
|90 днів
|$ -0.00810078874873573
|-10.92%
Останній аналіз цін Lossless: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.35%
+3.26%
+5.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lossless - hack mitigation tool for token creators. Lossless Protocol freezes fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and returns stolen funds back to the owner’s account.
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