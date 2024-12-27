Ціна Lista USD (LISUSD)
Поточна ціна Lista USD (LISUSD) сьогодні становить 0.992507 USD з ринковою капіталізацією $ 37.28M USD. Ціна LISUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lista USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57M USD
- зміна ціни Lista USD протягом дня — +0.27%
- циркуляційна пропозиція – 37.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lista USD до USD становила $ +0.00266515.
За останні 30 днів зміна ціни Lista USD до USD становила $ +0.0008509755.
За останні 60 днів зміна ціни Lista USD до USD становила $ -0.0006114835.
За останні 90 днів зміна ціни Lista USD до USD становила $ -0.0067228151354961.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00266515
|+0.27%
|30 днів
|$ +0.0008509755
|+0.09%
|60 днів
|$ -0.0006114835
|-0.06%
|90 днів
|$ -0.0067228151354961
|-0.67%
Останній аналіз цін Lista USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.27%
-0.14%
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Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.
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