Сьогоднішня ціна Lista USD (LISUSD)

Поточна ціна Lista USD (LISUSD) сьогодні становить 0.992507 USD з ринковою капіталізацією $ 37.28M USD. Ціна LISUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lista USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57M USD

- зміна ціни Lista USD протягом дня — +0.27%

- циркуляційна пропозиція – 37.60M USD

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