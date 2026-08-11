Сьогоднішня ціна LIQUIDIOT

Поточна ціна LIQUIDIOT (IQUID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IQUID до USD становить $ 0 за IQUID.

LIQUIDIOT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 385, з циркуляційною пропозицією у 999,92M IQUID. Протягом останніх 24 годин IQUID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IQUID змінився на -0,15% за останню годину та на +6,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LIQUIDIOT (IQUID)

Ринкова капіталізація $ 36,39K$ 36,39K $ 36,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,39K$ 36,39K $ 36,39K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 923 450,57375 999 923 450,57375 999 923 450,57375

Поточна ринкова капіталізація LIQUIDIOT — $ 36,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IQUID — 999,92M, зі загальною пропозицією 999923450.57375. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,39K.