Інформація щодо ціни Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0081546 $ 0,0081546 $ 0,0081546 Мін. за 24 год $ 0,00886398 $ 0,00886398 $ 0,00886398 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0081546$ 0,0081546 $ 0,0081546 Макс. за 24 год $ 0,00886398$ 0,00886398 $ 0,00886398 Рекордний максимум $ 0,145824$ 0,145824 $ 0,145824 Найнижча ціна $ 0,00742136$ 0,00742136 $ 0,00742136 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +4,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,57%

Актуальна ціна Liquid Agent (LIQUID) становить $0,00884979. За останні 24 години LIQUID торгувався між мінімумом у $ 0,0081546 і максимумом у $ 0,00886398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQUID становить $ 0,145824, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00742136.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQUID змінився на +0,21% за останню годину, +4,90% за 24 години та на -17,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid Agent (LIQUID)

Ринкова капіталізація $ 409,07K$ 409,07K $ 409,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 884,72K$ 884,72K $ 884,72K Циркуляційне постачання 46,24M 46,24M 46,24M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liquid Agent — $ 409,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQUID — 46,24M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 884,72K.