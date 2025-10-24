Актуальна ціна Liquid Agent сьогодні становить 0,00884979 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIQUID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIQUID на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Liquid Agent сьогодні становить 0,00884979 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIQUID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIQUID на MEXC вже зараз.

Докладніше про LIQUID

Інформація про ціну LIQUID

Whitepaper LIQUID

Офіційний вебсайт LIQUID

Токеноміка LIQUID

Прогноз ціни LIQUID

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Liquid Agent

Ціна Liquid Agent (LIQUID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIQUID до USD:

$0,00884979
$0,00884979$0,00884979
+4,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liquid Agent (LIQUID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0081546
$ 0,0081546$ 0,0081546
Мін. за 24 год
$ 0,00886398
$ 0,00886398$ 0,00886398
Макс. за 24 год

$ 0,0081546
$ 0,0081546$ 0,0081546

$ 0,00886398
$ 0,00886398$ 0,00886398

$ 0,145824
$ 0,145824$ 0,145824

$ 0,00742136
$ 0,00742136$ 0,00742136

+0,21%

+4,90%

-17,57%

-17,57%

Актуальна ціна Liquid Agent (LIQUID) становить $0,00884979. За останні 24 години LIQUID торгувався між мінімумом у $ 0,0081546 і максимумом у $ 0,00886398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQUID становить $ 0,145824, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00742136.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQUID змінився на +0,21% за останню годину, +4,90% за 24 години та на -17,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid Agent (LIQUID)

$ 409,07K
$ 409,07K$ 409,07K

--
----

$ 884,72K
$ 884,72K$ 884,72K

46,24M
46,24M 46,24M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liquid Agent — $ 409,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQUID — 46,24M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 884,72K.

Історія ціни Liquid Agent (LIQUID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Agent до USD становила $ +0,00041355.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Agent до USD становила $ -0,0054908645.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Agent до USD становила $ -0,0073190356.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Agent до USD становила $ -0,08416116907000188.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00041355+4,90%
30 днів$ -0,0054908645-62,04%
60 днів$ -0,0073190356-82,70%
90 днів$ -0,08416116907000188-90,48%

Що таке Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Liquid Agent (LIQUID)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Liquid Agent (USD)

Скільки коштуватиме Liquid Agent (LIQUID) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Liquid Agent (LIQUID) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Liquid Agent.

Перегляньте прогноз ціни Liquid Agent вже зараз!

LIQUID до місцевих валют

Токеноміка Liquid Agent (LIQUID)

Розуміння токеноміки Liquid Agent (LIQUID) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIQUID зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Liquid Agent (LIQUID)

Скільки сьогодні коштує Liquid Agent (LIQUID)?
Актуальна ціна LIQUID у USD становить 0,00884979 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIQUID до USD?
Поточна ціна LIQUID до USD — $ 0,00884979. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Liquid Agent?
Ринкова капіталізація LIQUID — $ 409,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIQUID?
Циркуляційна пропозиція LIQUID — 46,24M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIQUID?
LIQUID досяг історичної максимальної ціни у 0,145824 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIQUID?
Історична мінімальна ціна LIQUID становила 0,00742136 USD.
Який обсяг торгівлі LIQUID?
Актуальний обсяг торгівлі LIQUID за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LIQUID цього року?
LIQUID може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIQUID для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Liquid Agent (LIQUID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.