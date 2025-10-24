Інформація щодо ціни Launch On Pump (LAUNCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00444$ 0,00444 $ 0,00444 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,30% Зміна ціни (1 дн.) -9,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,74%

Актуальна ціна Launch On Pump (LAUNCH) становить --. За останні 24 години LAUNCH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAUNCH становить $ 0,00444, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LAUNCH змінився на +2,30% за останню годину, -9,24% за 24 години та на -10,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Launch On Pump (LAUNCH)

Ринкова капіталізація $ 103,48K$ 103,48K $ 103,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 103,48K$ 103,48K $ 103,48K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 889 454,83 999 889 454,83 999 889 454,83

Поточна ринкова капіталізація Launch On Pump — $ 103,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAUNCH — 999,89M, зі загальною пропозицією 999889454.83. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,48K.