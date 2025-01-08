Сьогоднішня ціна Lapupu (LAPUPU)

Поточна ціна Lapupu (LAPUPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.03K USD. Ціна LAPUPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lapupu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.63K USD

- зміна ціни Lapupu протягом дня — -25.55%

- циркуляційна пропозиція – 99.63M USD

Отримуйте оновлення цін LAPUPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LAPUPU.