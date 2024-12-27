Ціна KOGE (KOGE)
Поточна ціна KOGE (KOGE) сьогодні становить 25.76 USD з ринковою капіталізацією $ 87.32M USD. Ціна KOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.11K USD
- зміна ціни KOGE протягом дня — +1.36%
- циркуляційна пропозиція – 3.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOGE до USD становила $ +0.346871.
За останні 30 днів зміна ціни KOGE до USD становила $ +4.0090932000.
За останні 60 днів зміна ціни KOGE до USD становила $ +2.3210120640.
За останні 90 днів зміна ціни KOGE до USD становила $ +6.670572748997925.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.346871
|+1.36%
|30 днів
|$ +4.0090932000
|+15.56%
|60 днів
|$ +2.3210120640
|+9.01%
|90 днів
|$ +6.670572748997925
|+34.94%
Останній аналіз цін KOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+1.36%
+1.45%
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|1 KOGE до AUD
A$41.216
|1 KOGE до GBP
￡20.3504
|1 KOGE до EUR
€24.472
|1 KOGE до USD
$25.76
|1 KOGE до MYR
RM115.1472
|1 KOGE до TRY
₺907.2672
|1 KOGE до JPY
¥4,061.5792
|1 KOGE до RUB
₽2,714.3312
|1 KOGE до INR
₹2,202.9952
|1 KOGE до IDR
Rp415,483.8128
|1 KOGE до PHP
₱1,499.4896
|1 KOGE до EGP
￡E.1,310.1536
|1 KOGE до BRL
R$159.1968
|1 KOGE до CAD
C$36.8368
|1 KOGE до BDT
৳3,073.168
|1 KOGE до NGN
₦39,875.9648
|1 KOGE до UAH
₴1,078.3136
|1 KOGE до VES
Bs1,313.76
|1 KOGE до PKR
Rs7,159.4768
|1 KOGE до KZT
₸13,326.4208
|1 KOGE до THB
฿875.0672
|1 KOGE до TWD
NT$845.9584
|1 KOGE до CHF
Fr23.184
|1 KOGE до HKD
HK$199.8976
|1 KOGE до MAD
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