Сьогоднішня ціна KOGE (KOGE)

Поточна ціна KOGE (KOGE) сьогодні становить 25.76 USD з ринковою капіталізацією $ 87.32M USD. Ціна KOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.11K USD

- зміна ціни KOGE протягом дня — +1.36%

- циркуляційна пропозиція – 3.39M USD

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