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Поточна ціна Klima Protocol K2 сьогодні становить 0,01458603 USD. Ринкова капіталізація K2 становить 683 301 USD. Відстежуйте оновлення цін K2 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Klima Protocol K2 сьогодні становить 0,01458603 USD. Ринкова капіталізація K2 становить 683 301 USD. Відстежуйте оновлення цін K2 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Klima Protocol K2 (K2)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 K2 до USD:

$0,01458603
$0,01458603$0,01458603
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Klima Protocol K2 (K2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:56:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Klima Protocol K2

Поточна ціна Klima Protocol K2 (K2) сьогодні становить $ 0,01458603, зі зміною 0,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації K2 до USD становить $ 0,01458603 за K2.

Klima Protocol K2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 683 301, з циркуляційною пропозицією у 46,85M K2. Протягом останніх 24 годин K2 торгувався між $ 0,01458327 (мінімум) та $ 0,01461027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,103337, тоді як історичний мінімум — $ 0,011693.

У короткостроковій динаміці K2 змінився на -- за останню годину та на +1,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,53.

Ринкова інформація щодо Klima Protocol K2 (K2)

$ 683,30K
$ 683,30K$ 683,30K

$ 1,53
$ 1,53$ 1,53

$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M

46,85M
46,85M 46,85M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Klima Protocol K2 — $ 683,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,53. Циркуляційна пропозиція K2 — 46,85M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,46M.

Історія ціни Klima Protocol K2 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01458327
$ 0,01458327$ 0,01458327
Мін. за 24 год
$ 0,01461027
$ 0,01461027$ 0,01461027
Макс. за 24 год

$ 0,01458327
$ 0,01458327$ 0,01458327

$ 0,01461027
$ 0,01461027$ 0,01461027

$ 0,103337
$ 0,103337$ 0,103337

$ 0,011693
$ 0,011693$ 0,011693

--

-0,31%

+1,70%

+1,70%

Історія ціни Klima Protocol K2 (K2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klima Protocol K2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Klima Protocol K2 до USD становила $ -0,0046900898.
За останні 60 днів зміна ціни Klima Protocol K2 до USD становила $ +0,0003623680.
За останні 90 днів зміна ціни Klima Protocol K2 до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,31%
30 днів$ -0,0046900898-32,15%
60 днів$ +0,0003623680+2,48%
90 днів----

Прогноз ціни Klima Protocol K2

Прогноз ціни Klima Protocol K2 (K2) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна K2 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Klima Protocol K2 (K2) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Klima Protocol K2 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Klima Protocol K2 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни K2 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Klima Protocol K2.

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Ресурс Klima Protocol K2 (K2)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base Ecosystem

Про Klima Protocol K2

Скільки коштує Klima Protocol K2 зараз?

Klima Protocol K2 зараз торгуються по ціні ₴0.6428918748132964800000, з рухом ціни -0.31% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься K2 сьогодні?

K2 продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Base Ecosystem.

Наскільки популярний Klima Protocol K2 сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають K2.

Що відрізняє Klima Protocol K2 від інших криптоактивів?

Як частина категорії Base Ecosystem та створений на мережі --, K2 пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки K2 існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 46846244.41510238 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Klima Protocol K2 за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴4.55466755982139200000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.51537907793908800000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про Klima Protocol K2

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:56:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Klima Protocol K2 (K2)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Klima Protocol K2

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$2,6421$2,6421

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DAPPOS

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DOS

$0,47173
$0,47173$0,47173

+23,53%

Cysic

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CYS

$1,4322
$1,4322$1,4322

+24,48%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00696
$0,00696$0,00696

+16,19%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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