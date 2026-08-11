Скільки коштує Klima Protocol K2 зараз?

Klima Protocol K2 зараз торгуються по ціні ₴0.6428918748132964800000, з рухом ціни -0.31% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься K2 сьогодні?

K2 продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Base Ecosystem.

Наскільки популярний Klima Protocol K2 сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають K2.

Що відрізняє Klima Protocol K2 від інших криптоактивів?

Як частина категорії Base Ecosystem та створений на мережі --, K2 пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки K2 існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 46846244.41510238 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Klima Protocol K2 за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴4.55466755982139200000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.51537907793908800000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.