Ціна Kleros (PNK)
Поточна ціна Kleros (PNK) сьогодні становить 0.0107821 USD з ринковою капіталізацією $ 7.82M USD. Ціна PNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kleros:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kleros протягом дня — +3.91%
- циркуляційна пропозиція – 724.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kleros до USD становила $ +0.00040611.
За останні 30 днів зміна ціни Kleros до USD становила $ -0.0021512499.
За останні 60 днів зміна ціни Kleros до USD становила $ -0.0045244139.
За останні 90 днів зміна ціни Kleros до USD становила $ -0.012307867821856596.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040611
|+3.91%
|30 днів
|$ -0.0021512499
|-19.95%
|60 днів
|$ -0.0045244139
|-41.96%
|90 днів
|$ -0.012307867821856596
|-53.30%
Останній аналіз цін Kleros: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+3.91%
-17.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings
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