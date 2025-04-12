Сьогоднішня ціна Kleros (PNK)

Поточна ціна Kleros (PNK) сьогодні становить 0.0107821 USD з ринковою капіталізацією $ 7.82M USD. Ціна PNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kleros:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kleros протягом дня — +3.91%

- циркуляційна пропозиція – 724.19M USD

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