Ціна KITNET TOKEN (KITNET)
Поточна ціна KITNET TOKEN (KITNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.90K USD. Ціна KITNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KITNET TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KITNET TOKEN протягом дня — +1.37%
- циркуляційна пропозиція – 203.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KITNET TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KITNET TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KITNET TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KITNET TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.37%
|30 днів
|$ 0
|-6.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KITNET TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.37%
+4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.
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