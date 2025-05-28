Сьогоднішня ціна KITNET TOKEN (KITNET)

Поточна ціна KITNET TOKEN (KITNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.90K USD. Ціна KITNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KITNET TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KITNET TOKEN протягом дня — +1.37%

- циркуляційна пропозиція – 203.28M USD

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