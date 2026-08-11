Сьогоднішня ціна K9

Поточна ціна K9 (K9) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації K9 до USD становить $ 0 за K9.

K9 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 875 694, з циркуляційною пропозицією у 1,12B K9. Протягом останніх 24 годин K9 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці K9 змінився на -0,85% за останню годину та на +59,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13,19K.

Ринкова інформація щодо K9 (K9)

Ринкова капіталізація $ 875,69K$ 875,69K $ 875,69K Обсяг (за 24 год) $ 13,19K$ 13,19K $ 13,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 875,69K$ 875,69K $ 875,69K Циркуляційне постачання 1,12B 1,12B 1,12B Загальна пропозиція 1 123 000 000,0 1 123 000 000,0 1 123 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація K9 — $ 875,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13,19K. Циркуляційна пропозиція K9 — 1,12B, зі загальною пропозицією 1123000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 875,69K.